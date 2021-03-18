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Ekonomi

Peugeot yeni Peugeot 308’i tanıttı

Peugeot 308, 7 milyon adedin üzerinde araç satışıyla nesiller boyu kompakt segmentin en başarılı modellerinden biri oldu.

Gökhan Yıldız   | 18.03.2021
Peugeot yeni Peugeot 308’i tanıttı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot 308, bu süre içerisinde 2014 Avrupa'da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül alarak başarısını perçinledi.

Peugeot 308, 7 milyon adedin üzerinde araç satışıyla nesiller boyu kompakt segmentin en başarılı modellerinden biri oldu.

Duyguları harekete geçiren ve heyecan verici bir tasarıma sahip olan yeni Peugeot 308, markanın yeni logosunu taşıyor.

Optimize edilen platform daha da geniş bir iç mekanı beraberinde getirirken, aracın modern dinamizmini ve karakterini daha da vurguluyor.

Yeni Peugeot 308, en güncel sürüş destek sistemleri, yeni Peugeot i-Cockpit® ve sezgisel, bağlantılı ve son derece modern bir bilgi-eğlence sistemi olan i-Connect® Advanced başta olmak üzere yenilikçi teknolojilerle donatılıyor.

Her bir ayrıntısına kadar verimli ve yüksek performanslı olacak şekilde tasarlanan yeni Peugeot 308, markanın seçme özgürlüğü yaklaşımına uygun olarak plug-in hibrit, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleri ile sunuyor.

Yeni Peugeot 308, satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak, markanın yüzde 100 dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat yeri belirleme gibi avantajlar sağlayan çevrim içi satış sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

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