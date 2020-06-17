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Dünya

AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşme teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 17.06.2020
AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu firmaların Avrupa piyasalarında geniş marka ve model portföyleri olduğu anımsatılarak, özellikle ticari araçlarda bu grupların lider konumda bulunduğu kaydedildi.

Birleşmenin, AB üyesi 14 ülke ve İngiltere'de 3,5 tonun altındaki kamyonet ve hafif ticari araçlarda rekabetin azalması endişesine yol açtığı ifade edilen açıklamada, söz konusu işlemin dikkatli biçimde değerlendirileceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

FCA ve PSA grupları, aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.

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