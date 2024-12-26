Dolar
35.27
Euro
36.77
Altın
2,623.97
ETH/USDT
3,428.00
BTC/USDT
97,937.00
BIST 100
9,994.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan sahalarda petrol arama ruhsatı verdi.

Gökçe Topbaş  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Petrol hakkına müteallik karar

Ankara

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Diyarbakır'da petrol arama için kamulaştırma kararı

MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.

Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi’nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-14 ve Çengel 15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

Petrol hakkına müteallik karar

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 2025'te uygulanacak para cezaları belirlendi

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 2025'te uygulanacak para cezaları belirlendi
Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış

Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış
MASAK'tan, suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik önemli adımlar

MASAK'tan, suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik önemli adımlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet