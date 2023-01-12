Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,882.54
ETH/USDT
1,396.40
BTC/USDT
18,112.00
BIST 100
4,881.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Millet Kütüphanesi olarak açılışı yapılacak Rami Kışlası FPV dron ile görüntülendi
logo
Ekonomi

Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

Zeynep Canlı   | 12.01.2023
Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

Perakende ciro, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 artış olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Benzer haberler

Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet