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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı

New York merkezli Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi PepsiCo, Rusya'daki içecek markalarının üretimini ve ürün satışını askıya aldığını duyurdu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.03.2022
PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'da 60 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren PepsiCo'nun bölgedeki içecek markalarının üretimini ve ürün satışını durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belirsizliklerle karşı karşıya kalan 20 bin Rus çalışanımızın ve 40 bin tarım işçisinin geçim kaynaklarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Şirketin Rusya'daki sermaye yatırımlarının, tüm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de askıya alındığı, bu ülkeye süt ve süt ürünleri, bebek maması gibi günlük gıdaların teminine ise devam edileceği belirtildi.

PepsiCo, yardım kuruluşlarına gıda ve buzdolabı bağışladı

PepsiCo'nun bazı yardım kuruluşlarına gıda, süt ve buzdolabı bağışladığı belirtilen açıklamada, şirketin Polonya'daki Kızılhaç'a, Romanya'daki World Vision'a, World Food Program'a, World Central Kitchen'a ve Save the Children'a toplam 4 milyon dolar bağış yaptığı ifade edildi.

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