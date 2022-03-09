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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kuleba: Umarım Lavrov, propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşecek olan görüşme öncesi açıklamada bulundu.

Meiramgul Kussainova   | 09.03.2022
Kuleba: Umarım Lavrov, propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır

Ukraine

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine ilişkin "Umarım (Lavrov) propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır.” dedi.

Kuleba, yayınladığı video mesajında, Ukrayna tarafının söz konusu görüşme formatının etkinliği üzerinde çalıştığını bildirdi.

Ekibiyle görüşmelere sıkı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kuleba, “Müzakerelerden beklentilerim, kısıtlı ama kesinlikle ateşkesin sağlanması, topraklarımızın kurtarılması ve insani sorunlarımızın üzerinde maksimuma kadar duracağız. Artık bu sorun değil, Rus ordusunun yarattığı felakettir. Ben bu görüşmelere güçlü bir pozisyonla gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuleba, müzakerelerin sonucu sadece Ukrayna tarafına değil, Lavrov’un Türkiye’ye hangi talimat ve direktiflerle geleceğine bağlı olduğunun da altını çizerek “Umarım bu müzakerelere propaganda perspektifinden değil, iyi niyetle ve Rusya’nın başlattığı bu savaşın nasıl sona erdirileceğine bir çözüm bulma göreviyle yaklaşır.” dedi.

Kuleba, vatandaşlarından söz konusu müzakerelerde Ukrayna ekibine başarılar dilemelerini isteyerek ulusal çıkarlarını yeterince savunacağına dair söz verdi.

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