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Ekonomi

Pegasus Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

Pegasus Hava Yolları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu.

Gökhan Yıldız  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Pegasus Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

İstanbul

Pegasus Hava Yolları'nın X sosyal medya platformu hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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