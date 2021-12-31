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Ekonomi

Patent başvuru ücretleri belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2022 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

Zeynep Canlı   | 31.12.2021
Patent başvuru ücretleri belirlendi

Ankara

TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 14,75 lira, marka tescil ücreti 436,78 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 6,27 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 71,95 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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