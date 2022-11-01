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Ekonomi

Pancar bereketi Kars Şeker Fabrikası'nda mesaiyi üç katına çıkaracak

Yağışlarla pancarda bereket yaşanan Kars'ta, önceki yıllarda sezonda ortalama 30 gün çalışan şeker fabrikasında bu yıl yaklaşık 90 gün mesai yapılacak.

Cüneyt Çelik   | 01.11.2022
Pancar bereketi Kars Şeker Fabrikası'nda mesaiyi üç katına çıkaracak Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 29 yıl önce Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu olan 30 Ekim'de hizmete açtığı Kars Şeker Fabrikası'nda, yöredeki çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdiği pancarlar şekere dönüştürülüyor.

İlkbahardaki yağışlarla 15 bin dekar alanda ekimi yapılan pancarda verimli sezon geçiren çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri traktörlerle fabrikaya ulaştırıyor.

Fabrikada bant sistemiyle yıkama bölümüne taşınan ve basınçlı suyla yıkanan pancarlar, toprak ve çamurlarından büyük ölçüde arındırıldıktan sonra kanallar vasıtasıyla makinelere taşınıyor.

Soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres işlemleri uygulanan pancar, yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şeker haline dönüştürülüyor.

Bu yıl 155 bin ton civarında pancar işlenmesi hedefleniyor

Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, AA muhabirine, fabrikanın Kars ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kars ve Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelecek ürünlerle bu yıl 155 bin ton civarında pancar işlemeyi hedeflediklerini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Çiftçilere sevkiyat programı veriyoruz. 23 Eylül'de söküm talimatı verdik, çalışmalar devam ediyor ve pancarlar geliyor. Günde 2 bin, 2 bin 500 ton civarında pancar, fabrikamıza geliyor."

Babacan, Kars için fabrikayı bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirterek, "Önceki yıllarda sezonda ortalama 30 gün çalışan fabrika, şimdi 85-90 gün çalışma durumunda. Geçen yıl 68 bin 300 bin ton işledik, bu yıl 160 bin tona çıkma ihtimalimiz var. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Bu fabrikanın dumanının tütmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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