Dolar
26.95
Euro
29.85
Altın
1,960.46
ETH/USDT
1,843.70
BTC/USDT
29,093.00
BIST 100
6,695.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Zalgiris maçına ilişkin Vilnius LFF Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 734,1 milyon liralık pancar bakım avans ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Ankara

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin liralık pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 yaşında
Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada müştekilerin ifadeleri alındı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor

Çiftçilere yaklaşık 96,1 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 96,1 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Twitter'a reklam yasağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Twitter'a reklam yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet