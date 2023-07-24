Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 734,1 milyon liralık pancar bakım avans ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin liralık pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.