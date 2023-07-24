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Ekonomi, Savunma sanayisi

IDEF kapılarını yarın açıyor

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) yarın başlayacak.

Erhan Cihan Ünal, Göksel Yıldırım  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
IDEF kapılarını yarın açıyor

Ankara

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açacak.

Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Temmuz'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yeni ürünler ilk kez vitrine çıkacak

IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor.

IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.

Fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Fuar kapsamında yerli ve yabancı resmi heyetler, katılımcı firmalar arasında çeşitli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk savunma sanayisinin gündeminde bulunan önemli projelere ilişkin sözleşme imzalanacak.



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