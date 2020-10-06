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Ekonomi

Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

Batı Karadeniz'de denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ömer Ürer   | 06.10.2020
Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, trol, gırgır, tekne ve kayıklarıyla avlanan balıkçıların yüzü palamut bolluğuyla gülüyor. 

Bolluğun tezgahlara da yansıdığı bölgede, palamudun tanesi 10 ila 15 lira arasında satılıyor.

"Balıkçılarımız çok iyi bir sezon geçiriyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Limanı'nda incelemelerde bulunarak, balıkçılarla sohbet etti.

Vali Atay, balıkçılığın zorlu bir meslek olduğunu ancak limana bol miktarda balıkla dönmenin bütün zorlukları unutturduğunu söyledi.

Sezonun bereketli geçtiğini vurgulayan Atay, "Balıkçılarımız çok iyi bir sezon geçiriyor. Balığın bol olması bölge için önemli bir ekonomik girdi sağlıyor. Zor bir meslek icra eden balıkçılarımıza kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.


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