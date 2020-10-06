Euro
9.20
Dolar
7.80
BIST 100
1,158.11
Altın
1,912.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesislerinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 67,1 milyar dolara yükseldi.

Dilara Zengin   | 06.10.2020
ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Washington

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak 67,1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak 67,1 milyar dolar oldu.

Ağustos 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu ayda 66,1 milyar dolar olması yönündeydi.

Temmuz ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 63,6 milyar dolardan 63,4 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik toparlanmanın etkisiyle ağustosta artış kaydetti ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini göstermeye devam etti.

Ülkenin ağustosta ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 171,9 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 3,2 artarak 239 milyar dolara çıktı.

Çin ile ticaret açığında düşüş

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı da ağustosta düşüş gösterdi. 

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak 26,4 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11,2 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 37,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (15,7 milyar dolar), Meksika (12,5 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (4,3 milyar dolar), İtalya (2,6 milyar dolar), Tayvan (2,6 milyar dolar), Hindistan (2,3 milyar dolar), Fransa (2,2 milyar dolar), Güney Kore (2,2 milyar dolar) ve Kanada (1,2 milyon dolar) yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bini geçti
Libya'da camiler 7 ay sonra yeniden ibadete açılıyor
İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech: Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bini geçti

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ruhani'den yaptırımlara uyan ülkelere 'ABD'nin insanlık karşıtı eylemlerine ortak olmayın' çağrısı

Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı
ABD seçim sonuçları İran halkı için 'umutsuz vaka'

ABD seçim sonuçları İran halkı için 'umutsuz vaka'
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı