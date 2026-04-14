Palamudun üzdüğü Karadenizli balıkçıları hamsi mutlu etti

Su ürünleri kaynaklarından yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların, 15 Nisan'da başlaması bekleniyor.

1 Eylül 2025'te açılan sezonda palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, büyük oranda hamsi avı gerçekleştirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında, sezon boyunca genellikle hamsi, istavrit ve mezgit yer aldı.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Fiyatların genel olarak uygun olduğunu belirten Pınar, "Allah'ın izniyle güzel bir sezon geçirdik diyebilirim. Balık fiyatları hiçbir zaman yükselmedi. Makul seviyede seyretti. Hamsi 50 liradan 150 liraya kadar, istavrit 100-150 lira arasında satıldı." dedi.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da sezonda bol miktarda hamsi satmaktan mutlu olduklarını aktardı.

Hamsinin beklenenden daha uzun süre avlandığını dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamsinin çok erken başlaması, geç bitmesinden dolayı bütün vatandaşlarımız balığa rağbet gösterdi. Bu sene hamsi boldu. Onun yanında tabii ki diğer balıklarımız da oldu. Bu sene de fiyatlarımız çok uygundu. Vatandaşlarımız balık fiyatları çok uygun olduğundan ilgi gösterdiler, balık satışlarımız da çok güzel geçti. Sezon bitiyor ama büyük gemilere yasak geliyor. Küçük kayıklar yine devam ediyor. Yani onun yanında küçük kayıkların da olta balıkçılığı başlıyor. Mezgit, istavrit, barbun, kalkan sezonu geliyor. Bu şekilde devam ediyor."

Balık almaya gelenlerden Levent Tural ise sezon boyunca bol bol balık tüketme imkanı bulduklarını belirterek, "Hemen hemen haftada iki üç defa balık alıyorum. Annem balığı çok sevdiği için evde balığı eksik etmiyoruz. Bu sene memnunuz. Balık fiyatları çok yükselmedi normaldi. Alım gücümüze yetiyor." dedi.

Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan da geçen yıllara göre palamutta avcılığın neredeyse hiç olmadığını söyledi.

Bu durumdan balıkçıların olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Arslan, "Palamut olmadığı için büyük teknelerimiz hamsi avına yöneldi. Hamsi için güzel bir av sezonu geçirdik, 3-4 ay hamsi bolca avlandı." dedi.

Arslan, Türk karasularında avcılığın sona ermesinin ardından bazı teknelerin başta Gürcistan olmak üzere Karadeniz'deki diğer ülkelerde avlanmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ordu

Ordulu balıkçılar sezonun bereketli geçmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Cesur Kaya, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayan av sezonunun sonuna geldiklerini, palamut dışında bol ve bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını ifade eden Kaya, "Geçen sezona göre bu sezon hamsi bol miktarda avlandı. Bunun dışında istavrit, barbun ve mezgit çeşitleri de boldu." dedi.

Balıkçı Kadir Çelik ise "Sezon çok güzel geçti. Palamut olmadı ama hamsi başta olmak üzere birçok balık bolca avlandı. Allah'a şükürler olsun tezgahlarımız boş kalmadı." diye konuştu.

Rize

Rize-Artvin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Barış Zaman, palamut avcılığında beklentilerin karşılanamadığını, hamsi avı sayesinde sezonun iyi geçtiğini söyledi.

Av sezonu boyunca tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını ifade eden Zaman, "Gelecek sezon da palamuttan çok bir beklenti olacağını zannetmiyorum. Yerel olarak hamsi Türk balıkçısını kurtaracak gibi duruyor. Vatandaşımızın yiyeceği balık yine hamsi olacak. Belki biraz daha istavrit olur ama palamuttan bir beklentimiz yok." diye konuştu.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Soner Birinci de sezonun bereketli geçtiğini, hamsinin bütün balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Sezona hamsi ile başladıklarını anlatan Birinci, "50-100 lira arasında satmaya başladık. Sonra fiyatlar düştü 25, 30, 35 lirayla devam ettik. En sonunda 100 lira oldu. Hamsi bereketliydi çok bol çıktı. Vatandaş tezgaha geldiği zaman en çok talep ettiği balıkların içinde hamsi geliyor. "diye konuştu.

Balık fiyatlarının uygun olmasından vatandaşın da memnun olduğunu dile getiren Birinci, "1 kilogram balık ile 3 kişi rahatlıkla doyuyor. Onun için vatandaşımızın balığa rağbeti çok. Biz palamut bekliyorduk, olmayınca hamsi çok oldu. Hamsi hem vatandaşı hem bizi hem de sofrayı güldürdü." ifadelerini kullandı.

Artvin

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Serkan Aksoy, bölgede balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu, kooperatif bünyesinde 205 kişinin balıkçılık yaptığını söyledi.

Aksoy, palamut avcılığında beklenen verimin alınamadığını belirterek, "Bu sene palamut bulamadık. Geçen sene tuttuğumuz palamudun yaklaşık yüzde 5’ini bile avlayamadık. Bu sene limanımızdan sadece 4,5 ton palamut çıktı. Bu rakam çok sembolik." diye konuştu.

Hamsinin ise sezonun en verimli balığı olduğunu dile getiren Aksoy, "Hamsi boldu. Hem yem fabrikalarına hem piyasaya hem de çeşitli illere sevkiyatımız oldu. İstavrit boldu ama boy standartlarının altındaydı, teknelerimiz avlamadı. Mezgit iyiydi ama kalkan yok. Barbunu önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.