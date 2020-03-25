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Ekonomi

Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, "Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

Abdulselam Durdak   | 25.03.2020
Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdiği bildirildi. 

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada, şirketin, tüm dünyayı etkileyen salgınla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda önleyici tedbir ve uygulamaların bugüne kadar devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

"Üretime yeniden başlama tarihi gelişmelere göre paylaşılacak"

Açıklamada, bu süre zarfında, Oyak Renault yönetiminin, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdığı kaydedildi.

Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, "Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi 'www.oyak-renault.com' üzerinden bilgilendirilecektir." denildi.

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