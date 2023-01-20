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Ekonomi

Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında geçen yıl ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56,18, yerli üretim araçların payı da yüzde 43,81 oldu.

Abdulselam Durdak   | 20.01.2023
Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

İstanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 6,2 büyüyerek 783 bin 283 adet olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 5,5 artarak 592 bin 660 ve hafif ticari araç satışları yüzde 8,6 artışla 190 bin 623 adet seviyesinde kaydedildi.

Yerli araçların satışlardaki payı yüzde 43,81 oldu

Geçen yılki toplam 783 bin 283 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 343 bin 228 oldu. İthal araç satışı ise 440 bin 55 olarak belirlendi.

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar, bunun ana sebebi olarak, yerli üretim yapan markaların ürettikleri araçların yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı

ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43,89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi. Söz konusu dönemde ithal araçların toplam satıştaki payı ise yüzde 56,10'dan 56,18'e çıktı.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37,12 ve ithal araçların payı yüzde 62,87 olarak belirlenmişti.

Yerli satışlarda öne çıkan markalar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 146 bin 435 adetlik satışın 143 bin 598'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 99 bin 639 toplam satışın 70 bin 493'ü yerli üretim olan Renault ve 77 bin 435 toplam satışın 67 bin 691'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 49 bin 937'lik toplam satış içerisinde 32 bin 509 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 45 bin 176 toplam satış içerisinde 28 bin 43 adetlik satışla beşinci oldu.

İthal satışlarda ilk 5 marka

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 60 bin 341 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 36 bin 725 adetlik satışla Opel, 36 bin satışla Dacia ve 32 bin 666 satışla Peugeot izledi.

Renault, 29 bin 146 satışla dördüncü ve Citroen de 28 bin 831 beşinci sırada konumlandı.

Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI 2022
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO08208200000820820
ASTON MARTIN0282800002828
AUDI014,55414,554000014,55414,554
BENTLEY0151500001515
BMW018,05618,056000018,05618,056
CITROEN021,91321,91306,9186,918028,83128,831
CUPRA02,7922,79200002,7922,792
DACIA036,00036,000000036,00036,000
DFSK03523520000352352
DS01,8291,82900001,8291,829
FERRARI0222200002222
FIAT97,07827697,35446,5202,56149,081143,5982,837146,435
FORD2,8828,42111,30364,8091,32366,13267,6919,74477,435
HONDA021,42921,429000021,42921,429
HYUNDAI28,04314,19842,24102,9352,93528,04317,13345,176
ISUZU0005781,3171,8955781,3171,895
IVECO00002,9662,96602,9662,966
JAGUAR0909000009090
JEEP02,4222,42200002,4222,422
KARSAN00031603163160316
KIA018,46218,46201,9051,905020,36720,367
LAMBORGHINI0141400001414
LAND ROVER01,1111,111041941901,5301,530
LEXUS03363360000336336
MASERATI03143140000314314
MAZDA01811810000181181
MERCEDES-BENZ018,66118,66106,3276,327024,98824,988
MG01,6271,62700001,6271,627
MINI01,3851,38500001,3851,385
MITSUBISHI058358301,4371,43702,0202,020
NISSAN09,3379,337039539509,7329,732
OPEL030,37830,37806,3476,347036,72536,725
PEUGEOT023,34523,34509,3219,321032,66632,666
PORSCHE06686680000668668
RENAULT70,49317,71388,206011,43311,43370,49329,14699,639
SEAT06,1426,14200006,1426,142
SKODA019,46419,464000019,46419,464
SMART000000000
SSANGYONG0804804048948901,2931,293
SUBARU06226220000622622
SUZUKI03,6013,60100003,6013,601
TOYOTA32,5095,76738,276011,66111,66132,50917,42849,937
VOLKSWAGEN049,69549,695010,64610,646060,34160,341
VOLVO08,2288,22800008,2288,228

TOPLAM:231,005361,655592,660112,22378,400190,623343,228440,055783,283
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