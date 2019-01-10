'Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu'

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Otomotiv endüstrisi, 31 milyar 568 milyon dolarlık ihracat ile toplam ülke ihracatından yüzde 19 pay aldı ve üst üste 13’üncü kez yılı ihracat şampiyonu olarak tamamladı" dedi.

İSTANBUL



Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil sektörünün 2018’i de ihracat şampiyonu olarak bitirdiğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi, 31 milyar 568 milyon dolarlık ihracat ile toplam ülke ihracatından yüzde 19 pay aldı ve üst üste 13’üncü kez yılı ihracat şampiyonu olarak tamamladı." dedi.

TAYSAD, tarafından sektörün 2018 performansına ve 2019 beklentilerine yönelik basın toplantısı düzenlendi.

Kanca, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 2018 yılında toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade ederek, ihracatın 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 88 milyon dolarak olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Bu dönemde otomotiv endüstrisi ihracatının ise yüzde 11’lik artışla 31 milyar 568 milyon dolar seviyesine ulaştığını aktaran Kanca, "Tedarik sanayimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 12’lik artış sağlayarak 10 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." diye konuştu.

"En çok ihracat Almanya'ya"

Otomotiv tedarik sanayisinin en önemli pazarının Almanya olduğunu dile getiren Kanca, "Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği’nin verilerine göre, sektör ihracatımızda bu yıl da Almanya ilk sırada yer aldı. 2018’de Almanya’ya 4 milyar 752 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir artış sağladık. Fransa, İspanya, Belçika, Slovenya gibi ülkelere ihracatımız artarken, ABD ve İran’a ihracatımız düşüş gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl TAYSAD üyelerinin mevcut kapasitelerinin ağırlıklı olarak ihracata yöneleceğini belirten Kanca, 2019 yılında sektör ihracatının 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini, bu yıl da tedarik sanayi olarak mevcut kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yönelteceklerini bildirdi.

"Üretim ve satıştaki düşüşe rağmen ihracat yüzleri güldürdü"

Kanca, 2018’de sektörde üretim ve satış anlamında daralma görüldüğünü ifade etti.

"Henüz üretim gerçekleşme rakamları açıklanmadı ancak bizim tahminimiz, 2018 üretim rakamlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş ile 1 milyon 560 bin seviyesinde olacağı yönünde." diyen Kanca, şöyle devam etti:

"Otomotiv Distribütörlüğü Derneği verilerine göre ise, 2017’de 956 bin olan satış rakamları, 2018’de yüzde 35 gerileyerek 621 bine düştü. 2019 yılında ise üretimimizin 1 milyon 480 bin adet seviyesinde, satışların ise 550 bin adet seviyesinde olması öngörüyoruz."

Üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatın yüzleri güldürdüğünü anlatan Kanca, "Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, otomotiv sektöründe 2017’de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamı 2018’de yüzde 11 artarak, 31,5 milyar dolara ulaştı. Otomotiv tedarik sanayi de 2017 yılına yıla göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar 850 milyona yükseltti." şeklinde konuştu.

"Sektör maliyet avantajı sağlayacak teşvikler bekliyor"

Sanayi üretimindeki en önemli gider kalemlerinden elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin son 2 yılda önemli bir artış kaydettiğini dile getiren Kanca, şunları söyledi:

"Üretim giderlerimizdeki artışlara son olarak asgari ücretteki artış da eklendi. Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de bu artışlardan etkilenecektir. 13 yıldır kesintisiz ihracat şampiyonu olan, sanayinin lokomotifi otomotiv sektörüne maliyet artışlarının etkisini azaltmak için tüm sektör olarak var olan teşviklerin uzatılması ya da yeni teşviklerin sunulmasını bekliyoruz."

"Elektrik ve doğal gazda lira ve avro bazında ciddi artış yaşandı"

Alper Kanca, elektrik ve doğalgazda lira ve avro bazında ciddi artış gerçekleştiğine dikkati çekti.

TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalara yansıyan elektrik ve doğalgaz fiyatlarını incelediklerini aktaran Kanca, "Ocak 2017 –Aralık 2018 dönemindeki elektrik maliyetinde lira bazında yüzde 71, avro bazında ise yaklaşık yüzde 13’lük artış söz konusu. Aynı dönemde doğal gazda ise lira bazında yüzde 85, avro bazında ise yüzde 22’lik maliyet artışı var. Bu, pazar rekabetini etkileyen bir durum." ifadelerini kullandı.

"Başta Tesla ve Renault olmak üzere birçok firmaya korna üretiyoruz"

Toplantıya misafir olarak katılan Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer ise kadının istihdamda ve sanayide aktif şekilde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Firma olarak yüzde 70 ihracatla çalıştıklarını belirten Tezer, başta Tesla ve Renault olmak üzere otomotiv sektöründeki birçok firmaya korna ürettiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Abdulselam Durdak