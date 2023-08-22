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Ekonomi

Otomobilde tercih beyazdan griye döndü

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan beyaz otomobillerin oranı 2018-2022 döneminde sürekli azalış gösterirken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla gri otomobillerin gerisinde kaldı.

Mustafa Çalkaya, Mert Davut  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Otomobilde tercih beyazdan griye döndü

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan otomobiller yakıt türleri, motor hacimleri, markaları ve renklerine göre sınıflandırılıyor.

Bu kapsamda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranı sürekli düşüş gösterdi. Buna göre, 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'a çıktı.

Yılın 7 ayındaki gelişmeler değerlendirildiğinde mayıs ayı itibarıyla gri renkli otomobil oranı ilk kez beyazların oranını geçti. Temmuz sonunda ise gri otomobillerin oranı 34,1'e ulaşırken, beyaz otomobillerin oranı yüzde 29,2'de kaldı.

Turuncu renge talep arttı

Öte yandan, en az tercih edilen renkler arasında kahverengi ve turuncu dikkati çekti. Turuncu renkli otomobil sayısı 5 yılda yüzde 0,7'den yüzde 2,5'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,4 oldu.

Kahverengi otomobillerin oranı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düştü. Temmuz ayı sonunda söz konusu oran yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

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