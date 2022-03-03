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Ekonomi

OSB'ler taleplerini Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na iletti

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "İşletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 03.03.2022
OSB'ler taleplerini Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na iletti

Ankara

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sanayicilerin uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını belirterek, "İşletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Üst Kuruluşun ev sahipliğinde, Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

Kütükcü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının aldığı kararların OSB sanayicileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kavcıoğlu'na, bankanın piyasaları regüle eden tüm adımları ve iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli yatırım kredileri için teşekkür eden Kütükcü, OSB'lerin taleplerini de iletti.

Kütükcü, Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırması gerektiğini bildirdi.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de ciddi bir enflasyon baskısı olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamız ile birlikte, hep beraber odaklanmalıyız."

Kütükcü, Kredi Garanti Fonu desteklerinde limitlerin artırılması gerektiğini de belirterek, sanayicilerin kur korumalı TL vadeli mevduat hesabındaki vadelerin 6 aydan 3 aya çekilmesini talep etti.

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