Dolar
17.33
Euro
18.23
Altın
1,838.42
ETH/USDT
1,152.80
BTC/USDT
20,808.00
BIST 100
2,530.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Van’da Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu’nda düzenlenen programda konuşuyor
logo
Ekonomi

Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu

Ordu'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 5 inek hibe edilen Gülfidan Türkyılmaz, sayısını 18'e çıkarttığı büyükbaş hayvanlarından elde ettiği sütün satışıyla geçimini sağlıyor.

Hayati Akçay   | 20.06.2022
Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu ilçesinin Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Türkyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla başlatılan Genç Çiftçi Projesi'ne 2018'de başvurdu.

Hibe edilen 5 inekle hayvancılığa başlayan 2 çocuk annesi Türkyılmaz, geçen sürede büyükbaş hayvan sayısını 18'e çıkarttı.

Küçük olan ahırının yerine büyüğünü yaptıran Türkyılmaz, eşinin desteğiyle baktığı hayvanlarından elde ettiği sütü satarak kazanç sağlıyor.

28 yaşındaki Türkyılmaz, AA muhabirine, 2018'de eşinin işsiz, kendisinin ise ev hanımı olduğunu belirterek, Genç Çiftçi Projesi'ne başvurularının kısa sürede olumlu yanıtlandığını söyledi.

Eşinin desteğiyle hayvanların bakımını yaptığını, günlerinin büyük bölümünün hayvanlarla ilgilenerek geçtiğini ifade eden Türkyılmaz, hayvan sayısını daha da artırmayı istediklerini dile getirdi.

"Uğraşmadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz"

Gülfidan Türkyılmaz, devletin sağladığı desteklere dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Devletimizin sağladığı destekler oldukça fazla. Biz bu destekten faydalandık. Başka ev hanımları da boş durmayıp yararlanabilirler. Kesinlikle araştırsınlar. 'Yapamam' diye bir şey yok. Bu işi rahatlıkla yapabilirler. Uğraşmadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Biz de 'Bir şeyleri başarabiliriz' fikriyle yola çıktık. Emek vermeden bir şey sahibi olunamayacağını biz çok iyi fark ettik."

Gülfidan Türkyılmaz'ın eşi Taner Türkyılmaz da çalıştığı iş yerinin kapanması üzerine köyüne taşındığını, daha sonra bu projeden faydalandıklarını belirterek, "Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bize bu desteği sağlayan devletimizden Allah razı olsun." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da bu gibi projelerde kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık uygulandığı ifade ederek, "İlimizde uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 689 çiftçimize destek verilmiştir. Bu çiftçilerimizin büyük kısmını kadın çiftçiler oluşturmuştur." diye konuştu.

Bu kadın çiftçilerden birisinin Gülfidan Türkyılmaz olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugün gelinen süreçte gördüğümüz manzara bizleri son derece mutlu etmiştir. Üreticimiz bu projeyi başarılı şekilde devam ettirmektedir, kendisini kutluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Mobil ekiplerimizle okul eşleşmeleri yapacağız
İçişleri Bakanı Soylu: 2017-2022 arasındaki dönemde, okul çevrelerine 3,5 milyon insan kontrol edildi
Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Yargıtayın bozma kararının ardından görülen 28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı

Benzer haberler

Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu

Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu

84 yaşında üniversite sınavına girdi

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı
Golbol Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Golbol Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Rusya'da, zorunlu askerlik yapanları Ukrayna’da görevlendiren subaylara ceza verildi

Rusya'da, zorunlu askerlik yapanları Ukrayna’da görevlendiren subaylara ceza verildi