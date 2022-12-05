Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,795.95
ETH/USDT
1,295.60
BTC/USDT
17,300.00
BIST 100
4,962.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ordu'da serbest piyasada fındık 50 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Hayati Akçay   | 05.12.2022
Ordu'da serbest piyasada fındık 50 liradan işlem görüyor

Ordu

Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen haftalarda 47 lira seviyelerinde olan fındığın kilogram fiyatında 2-3 liralık artış olduğunu belirtti.

Fındık fiyatının yeni haftaya 50 liradan başladığını ifade eden Soydan, 50 randıman üzerindeki ürünün fiyatının daha da yukarılara çıkabileceğini aktardı.

Soydan, serbest piyasada oluşan rakamların TMO'nun alım seviyelerine gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, üreticilere, süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat eşitliği ve liyakat gibi değerleri kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası güvenlik kamerasında
Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Benzer haberler

Ordu'da serbest piyasada fındık 50 liradan işlem görüyor

Ordu'da serbest piyasada fındık 50 liradan işlem görüyor

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet