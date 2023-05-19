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Ekonomi

Ordu'da salep hasadına başlandı

Ordu'da, fındık üreticilerine ek gelir getirmesi amacıyla dikilen salepte hasada başlandı.

Eyüp Elevli  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Ordu'da salep hasadına başlandı

Ordu

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 2020'de "Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında iki üreticiyle salep ekimi gerçekleştirildi. Gelinen aşamada salep üreticisi sayısı 15 ilçede 64'e çıktı.

Kırsaldaki mahallelerde tarımsal üretimi teşvik ederek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlaması hedeflenen proje doğrultusunda, bu yılın ilk hasadı Ünye ilçesinde yapıldı.

Arazisinde salep yetiştiren Ali Yücel Alan, hasattan memnun olduğunu söyledi.

Alan, Büyükşehir Belediyesine başvurarak başladığı salep üretimini her geçen gün arttırdıklarını belirterek, 2020'de 50 metrekarede başladıkları ekim sahasını 800 metrekareye çıkarttıklarını vurguladı.

Ürünün satılması konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Alan, "Üretimini yaptığımız salep yumrularının kilogram fiyatı ise 700-800 liraya alıcı buluyor." dedi.

Alan, üretim noktasında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

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