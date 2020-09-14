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Ekonomi

OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

OPEC'in ham petrol üretimi, ağustosta bir önceki aya göre günlük 760 bin varil artışla 24 milyon 50 bin varil oldu.

Sibel Morrow   | 14.09.2020
OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

Ankara

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 760 bin varil artarak 24 milyon 50 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, ağustosta küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 1 milyon 320 bin varil artarak 89 milyon 880 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 600 bin varil arttı ve 65 milyon 830 bin varil seviyesine yükseldi. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 760 bin varil artışla 24 milyon 50 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimini arttırmasıyla ağustosta küresel petrol üretimi içerisindeki payı da yüzde 26,8 oldu.

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kuveyt, Cezayir ve Angola'da artarken, en büyük düşüş Irak'ta görüldü.

Suudi Arabistan'da günlük üretim, ağustosta bir önceki aya göre 475 bin varil fazla gerçekleşirken, bu rakam BAE'de 180 bin varil, Kuveyt’te ise 127 bin varil oldu. Ağustosta günlük üretim Irak'ta 100 bin varilden fazla geriledi.

Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık bin varil artışla 340 bin varil oldu.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 6 milyon 620 bin varil yükselişle günlük 96 milyon 860 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2021'de ham petrol talebinin ise bu yıla göre 1 milyon 100 bin varil artarak 28 milyon 200 bin varile çıkması öngörülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 19 adet artarak 1168'e yükseldi. Bu kulelerden 377'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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