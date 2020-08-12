Euro
8.63
Dolar
7.32
BIST 100
1,115.15
Altın
1,942.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuzda bir önceki aya göre 980 bin varil artarak 23 milyon 170 bin varile yükseldi.

Övünç Kutlu   | 12.08.2020
OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

Ankara

OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 290 bin varil artışla yaklaşık 88 milyon 750 bin varile ulaştı. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla 65 milyon 580 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise temmuzda önceki aya göre 980 bin varil artışla 23 milyon 170 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en çok artıran ülke, Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 866 bin varil artışla 8 milyon 406 bin varile yükseldi. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Irak izledi. BAE'de günlük üretim 98 bin varil artışla 2 milyon 430 bin varile, Kuveyt'te 73 bin varil yükselişle 2 milyon 158 bin varile, Irak'ta ise 39 bin varil artışla 3 milyon 752 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 9 milyon 60 bin varil (yüzde 9,09) azalarak 90 milyon 630 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil (yüzde 7,72) artarak 97 milyon 630 bin varil olacağı öngörülüyor.

OPEC petrolüne talebin ise gelecek yıl bu yıla kıyasla günlük 5 milyon 900 bin varil yükselerek 29 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 42 adet azalarak 1149'a düştü. Bu kulelerden 392'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti
'Test pozitif çıkınca torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini geçti
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştı

Benzer haberler

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

Suudi Arabistanlı eski istihbaratçıdan Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde dava

Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmı durduruldu

Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmı durduruldu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Kanada'ya suikast timi yolladığı iddia edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Kanada'ya suikast timi yolladığı iddia edildi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi