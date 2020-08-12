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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 12.08.2020
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Ağustos Cuma günü açıklanacak haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,3 artış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 10 azalış ila yüzde 12,4 artış aralığında yer aldı.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 30,6 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, mayısta yıllık yüzde 19,9 azalırken, aylık yüzde 17,4 artış göstermişti.

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