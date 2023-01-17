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Ekonomi

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

Firdevs Yüksel   | 17.01.2023
OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

İstanbul

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 770 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor. Bazı bölgelerde ise ekonomik zorluklar nedeniyle talepte kısıtlı düşüşler görüleceği öngörülüyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 330 bin varil artarak 46 milyon 520 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 890 bin varil artarak 55 milyon 250 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzı aralıkta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı aralıkta bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 700 bin varile yükseldi ve önceki yılki seviyenin 3 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Grubun günlük ham petrol üretimi ise aralıkta bir önceki aya kıyasla 91 bin varil artarak 28 milyon 971 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Kuveyt ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Günlük üretim, aralıkta önceki aya göre Nijerya'da 91 bin varil artarken, Kuveyt'te 35 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 200 bin varil artarak 72 milyon 800 bin varil oldu.

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