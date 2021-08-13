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Ekonomi

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Murat Birinci   | 13.08.2021
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

İstanbul

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

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