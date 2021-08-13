Euro
10.05
Dolar
8.56
BIST 100
1,445.21
Altın
1,758.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Ankara’da Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geliyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.444,82 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.08.2021
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 0,02 artarak 1.444,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından, günü yüzde 2,38 artışla 1.444,46 puandan tamamladı.

TCMB'nin Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi Türk lirası varlıkların dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu
Son 24 saatte Brezilya'da 1148, Meksika'da 608 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 Kovid-19 vakası belirlendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde

Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde
Yurt dışı yerleşik kişiler geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışı yerleşik kişiler geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyümeye işaret ediyor

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyümeye işaret ediyor