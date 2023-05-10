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Ekonomi

Nintendo'dan 2022 mali yılında 3,2 milyar dolar net kar

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2022 mali yılında 432,7 milyar yen (3,2 milyar dolar) net kar elde etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Nintendo'dan 2022 mali yılında 3,2 milyar dolar net kar

Tokyo

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, martta sona eren 2022 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2023 mali yıl beklentilerini açıkladı.

Buna göre, Japon firmanın 2022 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 9,4 düşüşle 432,7 milyar yen oldu.

Satış gelirlerinin yüzde 5,5 düşüşle 1,6 trilyon yene (11,8 milyar dolar) gerilediği mali yılda, işletme karı yüzde 14,9 düşüşle 504,3 milyar yen (3,73 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Net kar düşüşü sürebilir

Açıklamada, piyasaya ilk 2017'de sürülen popüler "Switch" model oyun konsolu satış verilerine de yer verildi.

Buna göre, önceki 2020'de 28,8 milyon adet, 2021'de 23 milyon adet satılan "Switch", 2022 mali yılında 17,9 milyon adet satıldı.

Japon firma Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net karının yüzde 21,4 düşerek 340 milyar yen (2,5 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini bekliyor.

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