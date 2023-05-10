Dolar
19.53
Euro
21.44
Altın
2,030.02
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,508.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İletişim Modeli" programına katılıyor
logo
Ekonomi

Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyonun nisanda yüzde 7,2'ye gerilediğini teyit ederken, gıda fiyatları, enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor.

Bahattin Gönültaş  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de nisanda önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları nisanda bir yıl öncesine göre yüzde 17,2 ve enerji ürünleri yüzde 6,8 artış gösterdi. Gıda fiyatları bir önceki aya göre düşerken, enerji fiyatları arttı.

Enerji fiyatları hariç Almanya'da yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre Almanya'da enflasyon zirve yaptı

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon oranı, iki aydır art arda yavaşladı ancak hala yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Gıda fiyatları, nisanda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Ülkede gıda fiyatları martta yıllık bazda yüzde 22,3 artmıştı.

Uzmanların çoğu, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artık enflasyonun zirve yaptığını belirtirken, enflasyonun, gıda fiyatlarıyla şimdilik yüksek kalmasının beklendiğini ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu arada, önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyonun görünümü belirleyecek.

Ekonomi, ilk çeyrekte resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Bu arada, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme kaydetmedi. Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona "kıl payı" girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına 28 akademisyen alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 78 sözleşmeli personel alınacak
Yurt dışı temsilciliklerde rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı
"Türkiye Yüzyılı" dijital anıt ile anlatılıyor

Benzer haberler

Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor

Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Almanya, Pekin'i Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması konusunda uyardı

Fransa'da yüksek enflasyon sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı

Fransa'da yüksek enflasyon sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı
Münih Lojistik Fuarı, "Türkiye Pavilyonu" ile kapılarını ziyaretçilere açtı

Münih Lojistik Fuarı, "Türkiye Pavilyonu" ile kapılarını ziyaretçilere açtı
AB, Avrupa Günü'nü zorlu bir gündemle karşılıyor

AB, Avrupa Günü'nü zorlu bir gündemle karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet