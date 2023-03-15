Dolar
18.99
Euro
20.01
Altın
1,922.28
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
24,640.00
BIST 100
5,115.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, martta eksi 24,6 ile beklentilerin altında kalırken, sektörde yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

New York

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, martta 18,8 puan azalışla eksi 24,6'ya geriledi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşen verinin eksi 8 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, şubat ayında eksi 5,8 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi martta 13,9 puan azalarak eksi 21,7, sevkiyat endeksi de 13,5 puan düşerek eksi 13,4 değerini aldı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 14,7'den 2,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Benzer haberler

New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması martta da sürdü

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi
Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet