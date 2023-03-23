New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası günü yükselişle tamamladı.
Washington
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 32.105,25 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 3.948,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 artışla 11.787,40 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin altüst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıklamıştı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti.
Karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda "güvercin" olarak algılanmıştı.
Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalar da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Yellen, bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntıların yayılmasını önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandıklarını ve bunları tekrar kullanabileceklerini belirterek, "gerekirse ek önlemler" almaya hazır olacaklarını ifade etti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 191 bine indi. İşsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kalırken analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.