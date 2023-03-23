Dolar
19.03
Euro
20.62
Altın
1,993.59
ETH/USDT
1,812.40
BTC/USDT
28,188.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Dilara Zengin Okay  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
New York borsası yükselişle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 32.105,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 3.948,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 artışla 11.787,40 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin altüst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıklamıştı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti.

Karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda "güvercin" olarak algılanmıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalar da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Yellen, bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntıların yayılmasını önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandıklarını ve bunları tekrar kullanabileceklerini belirterek, "gerekirse ek önlemler" almaya hazır olacaklarını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 191 bine indi. İşsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kalırken analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
Bakan Kasapoğlu, Mersin'deki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı

Benzer haberler

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet