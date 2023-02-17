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Ekonomi

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonu verilerinin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.02.2023
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York

Kapanışta Dow Jones endeksi, 430 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,27 azalışla 33.696,03 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,38 azalarak 4.090,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,8 kayıpla 11.855,48 puana indi.

Beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına devam edeceği endişelerini artırırken, piyasalarda gün boyu negatif bir seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 artış gösterirken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Şubat ile biten haftada 194 bin ile beklentilerin altında geldi.

Öte yandan, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret ederken, konut başlangıçları da düşüşünü 5'inci aya taşıdı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve işsizlik başvurularındaki düşüşün Fed'in faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ocak ayı enflasyon verilerinin enflasyonu soğutmak için daha yapılacak çok şey olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini söyleyen Mester, Fed'in faiz oranın yüzde 5'in üzerine çıkarması ve uzun bir süre o seviyelerde tutması gerektiğini savundu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise devam eden politika faizi artışlarının, enflasyon beklentilerini düşük tutarak bu yıl dezenflasyonist bir trende yardımcı olabileceğini bildirdi.

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