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Ekonomi

New York borsası rekorla açıldı

Açılışta Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.450 puana çıktı.

Murat Aslan   | 28.06.2021
New York borsası rekorla açıldı

İstanbul

Öte yandan, S&P 500 endeksi 4.288 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve şu sıralarda yüzde 0,06 azalışla 4.277 puandan işlem görüyor. Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 34.286 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantlarla birlikte vaka sayısındaki artışın risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak teknoloji şirketi ağırlıklı Nasdaq endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalarak yüzde 1,49'a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9'a çıktı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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