Euro
6.18
Dolar
5.50
BIST 100
99,405.03
Altın
1,503.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 artışla 99.405,03 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 09.08.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 196,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile maden, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile inşaat oldu.

Güne içinde dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, üst üste ikinci gün 99.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik verilerinin, yurt dışında Çin, Japonya ve Almanya'da sanayi üretimi ile ABD, İngiltere ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne yatay başladı

Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor

Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı