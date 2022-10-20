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Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 20.10.2022
New York borsası düşüşle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 azalışla 30.333,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kayıpla 3.663,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 azalarak 10.614,84 puana indi.

Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken endeksler, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarıyla negatif seyir izledi.

Tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürürken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar gelmeye devam ederken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 4'ün oldukça üzerinde olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerektiğini aktaran Harker, Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için aktif olarak ekonomiyi yavaşlatmaya çalıştığını kaydetti. Fed'in politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalacağını belirten Harker, enflasyonun gelecek yıl yaklaşık yüzde 4'e ve 2024'e kadar yüzde 2,5'e düşmesinin beklendiğini bildirdi. Harker, Fed'in enflasyonu düşürmede hayal kırıklığı yaratan bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ekim ile biten haftada 214 bine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ekimde eksi 8,7 değerinde gerçekleşerek sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi.

ABD'de ikinci el konut satışları da artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve yüksek konut fiyatlarının etkisiyle, eylülde aylık yüzde 1,5 azalarak düşüşünü 8'inci aya taşıdı.

​​​​​​​İngiltere piyasalarındaki gelişmeler de piyasaların odağında yer alırken İngiltere Başbakanı Liz Truss istifasını açıkladı.

Truss, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetmişti. Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında, seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etmişti.

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