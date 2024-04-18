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Ekonomi

Netflix'in abone sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 37 milyon kişi arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Netflix'in abone sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı

New York

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, üyelik artışları ve fiyatlamanın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artarak 9,4 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 8,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 79 artışla 2,3 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 2,88 dolardan 5,28 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 37 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 269,6 milyona çıktı.​​​​​​​

Yılın ikinci çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 9,5 milyar dolar, net karının da yaklaşık 2,1 milyar dolar olmasını beklediğini kaydetti.

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