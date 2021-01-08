Nakdi Ücret Desteği bugün ödeniyor

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Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.01.2021
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Ankara

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. 

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.


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