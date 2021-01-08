Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,525.78
Altın
1,893.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Ekonomi

Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açıldı

Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.01.2021
Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açıldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB)  yapılan açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.

FAST Sistemi'nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir. FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 88 milyon 528 bini geçti
Ukrayna, Kovid-19 vaka sayısının artmasını önlemek için 'sıkılaştırılmış karantina rejimi'ne geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı
Almanya’da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açıldı

Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açıldı

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 206 milyon dolar oldu

AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü

İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti

İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti
TCMB'den finansal tüketici ve ticari müşterilerden alınabilecek ücretler tebliğlerinde değişiklik

TCMB'den finansal tüketici ve ticari müşterilerden alınabilecek ücretler tebliğlerinde değişiklik
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz artışı kararını memnuniyetle karşıladı

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz artışı kararını memnuniyetle karşıladı