Dolar
33.08
Euro
36.27
Altın
2,468.02
ETH/USDT
3,456.70
BTC/USDT
64,809.00
BIST 100
11,202.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Muş'ta bahar yağmurları buğday rekoltesini artırdı

Muş Ovası'nda çiftçiler, hasadında sona yaklaşılan buğdayda yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Sabri Yıldırım  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Muş'ta bahar yağmurları buğday rekoltesini artırdı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli kentlerden Muş'ta buğday üreticileri biçerdöverlerle yaptıkları hasadın büyük bir kısmını tamamladı.

Muş Ovası'nda bahar yağmurlarıyla rekoltenin artmasına sevinen çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezine teslim etmeye başladı.

Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Oğuz Danış, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu belirten Danış, "Geçen yıl 130 dönümden yaklaşık 32 ton buğday elde ettik. Bu yıl ise 64 dönümden aynı mahsulü aldık. Buğdayımızı piyasa göre daha yüksek fiyattan alan TMO'ya satıyoruz. Yaklaşık 90 ton buğday satmayı hedefliyorum." dedi.

TMO Muş Ofisinden yapılan açıklamada da randevu sistemiyle günlük 5 bin ton hububat alımı yapıldığı belirtildi.

Çiftçilerin mağdur olmamasına önem verildiği vurgulanan açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı vatandaşlar randevularını alarak ürünlerini teslim ediyor. Alımlar randevuya göre ekime kadar devam edecek. Depolamalar kiralanan arazilerde yapılmakta. Buğdayın tonu kalitesine göre 8 ile 9 bin 250 lira, arpanın tonu ise 7 bin 250 ile 7 bin 300 lira arasındadır. Ayrıca çiftçilere ton başına buğdayda 1750 lira, arpada ise 750 lira destek veriliyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı
Martı TAG kurucusu Öktem'den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği açıklaması
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Alman Bakan Pentz'i kabul etti
İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Muş'ta bahar yağmurları buğday rekoltesini artırdı

Muş'ta bahar yağmurları buğday rekoltesini artırdı

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı

Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor

Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor
AB tarım bakanları çiftçilerin sorunlarını görüştü

AB tarım bakanları çiftçilerin sorunlarını görüştü
Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor

Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet