MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, fedakarlığın ibadetten, paylaşmanın imandan, vefanın ihlastan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların milletin kadim irfanında yalnızca aynı sofrada buluşulan sevinç günleri değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, kalp murakabesi, düşküne merhamet ve dostla muhabbet günleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu, kırgınlıkların tamir edildiği, sofraların genişlediği, duaların semaya yükseldiği bu mübarek günlerin insanları birbirine bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

"Bugün bizlere düşen, bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başını okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Çünkü bayram, yalnızca gülen yüzlerin değil yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır. Bayram, yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır. İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Nice Müslüman şehirlerde bayram sabahlarında hüzünler sevinçleri, kayıpların hatırası kavuşmaları, yarınların üstüne çöken endişe bulutları huzur arayışlarını gölgelemektedir. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar, çağımızın en ağır imtihanlarından biridir. Böylesi bir çağda Kurban Bayramı'nın bize söylediği söz daha açıktır: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır."

Bahçeli, bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsileyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluğun bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirası ile büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordulardan daha sarsıcıdır. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız, yalnız kendi milletimizin, yurdumuzun, hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Bayram vesilesiyle yola çıkacak vatandaşların sağlıkla, huzurla ve güven içinde sevdiklerine ve ailelerine kavuşmalarını dileyen Bahçeli, "Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.