Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,476.39
Altın
1,893.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralıkta önceki aya göre 2,9 puan artarak 52,2 değerine yükseldi.

Uğur Aslanhan   | 31.12.2020
MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

İstanbul

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,9 puan artışla 52,2 değerinde gerçekleşti.

Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmesi etkili oldu. Hizmet sektörü endeksi de 0,3 puan artarak 50,9 seviyesine yükseldi ve kasıma ilişkin olumlu görünümünü sürdürdü.

Sanayi sektörü endeksinde gözlenen ivmelenmede yeni siparişlerde gerçekleşen hızlı artış etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının yüksek seyrini korumasına karşın iş hacmindeki durağan görüntünün devam ettiği görüldü.

Böylece aralıkta 2,9 puan artarak 52,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer aldı ve bu döneme ilişkin reel sektördeki toparlanmaya işaret etti.

Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etti

Ekim ve kasımda 50 referans değerinin altında seyrederek yılın son dönemine yönelik olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta 2 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerine çıktı.

Böylece çeyreklik 50,5 puan ortalamasıyla Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret eden SAMEKS, son dönemde atılan parasal sıkılaştırma adımlarına karşın reel sektörde hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti
Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi
Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi
Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir

Benzer haberler

MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

MÜSİAD SAMEKS aralıkta 52,2 puana yükseldi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'yı önemsiyoruz

MÜSİAD: Asgari ücrette, enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmesi memnuniyet verici

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak