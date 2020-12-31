Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,476.39
Altın
1,893.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 1.481,24 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 31.12.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 1.481,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile turizm, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüşün desteği ile yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endekse dayalı vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti
Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi
Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi
Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TCMB, TL uzlaşmalı swap işlemlerini günlük yayımlayacak

Borsa günü rekorlarla tamamladı

AA Finans'ın aralık ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın aralık ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: 2020 SPK'nın gözetim radarının kapsamını genişlettiği yıl oldu

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: 2020 SPK'nın gözetim radarının kapsamını genişlettiği yıl oldu