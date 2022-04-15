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Ekonomi

MÜSİAD, 12 bin yetime hami oluyor

MÜSİAD üyeleri, yetimlerin ihtiyaçlarına destek için oluşturulan Yetim Sponsorluk Sistemi üzerinden 12 bin çocuğa hami olma kararı aldı.

Gökhan Yıldız   | 15.04.2022
MÜSİAD, 12 bin yetime hami oluyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

İstanbul

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Yetim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile 12 bin yetime hami oluyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgesel ve küresel savaşlar, doğal afetler, kaza ve salgın hastalıklar nedeniyle dünya genelinde milyonlarca çocuk yetim kalıyor. Uluslararası verilere göre her gün yaklaşık 10 bin çocuk ailesini kaybediyor.

Yetim kalmanın en temel sebeplerinden biri ise savaşlar. Dünyanın farklı bölgelerinde 218 binden fazla çocuk işçi hayatını idame ettirmeye çalışırken, yalnızca Avrupa'da 110 binden fazla çocuk kaybolmuş durumda.

Dünyada korumasız kalan yetim, öksüz ve sosyal yetimler için faaliyet yürüten Yetim Vakfı, MÜSİAD ile ortak bir iyilik hareketine imza atıyor. MÜSİAD üyeleri, Yetim Vakfı'nın yetimlerin ihtiyaçlarına destek için oluşturduğu Yetim Sponsorluk Sistemi üzerinden 12 bin çocuğa hami olma kararı aldı.

Yetimin Gönlüne Dokun İyiliğe Kanatlansın Dünya yetim hamilik sertifikası kapsamında MÜSİAD üyeleri 12 bin yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak. MÜSİAD üyeleri, yetimlerin ilk aylık geçim ödemelerini yaparak sisteme dahil oldu. Her bir yetime sahip çıkan işadamlarına hamilik sertifikası takdim edildi.

Bir yetimin ihtiyaçlarının karşılandığı Yetim Hamilik Sertifikası çalışmasını hayata geçiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı 10 yetime hami olarak projeyi başlattı.

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