Dolar
32.36
Euro
34.68
Altın
2,317.88
ETH/USDT
3,169.40
BTC/USDT
63,371.00
BIST 100
10,075.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da düzenlenen Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Mükelleflerin birinci vergilendirme dönemi olan Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmamalarına karar verildi.

Serhat Tutak  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun görüldü.

Böylece, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde yer alan bilançonun doldurulmasına gerek olmadan verilecek.

Öte yandan, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya, İspanya ve İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını savundu
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne THE Awards Asia'dan ödül

Benzer haberler

Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için kredi anlaşması imzalandı

Patent başvurularında bu yıl geçerli olacak ücretler belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "koruyucu kıyafet yardımının kesildiği" iddialarına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "koruyucu kıyafet yardımının kesildiği" iddialarına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Bakan Şimşek'in ABD'deki sözlerine ilişkin iddialara tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Bakan Şimşek'in ABD'deki sözlerine ilişkin iddialara tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığı gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet