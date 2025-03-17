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Ekonomi

Moody’s, Volkswagen’in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in uzun vadeli kredi notunu "otomotiv sektöründeki sıkıntılar ve Çin rekabeti" nedeniyle "BAA1” seviyesine düşürdü.

Bahattin Gönültaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Moody’s, Volkswagen’in kredi notunu düşürdü

Berlin

Moody's’in açıklamasında, Volkswagen’in faaliyet karının ve nakit akışının son dönemde daraldığı belirtildi.

Bu kapsamda otomotiv şirketinin kredi notunun "A3" seviyesinden " BAA1" seviyesine düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, görünümün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

Alman üreticinin faaliyet karı ve nakit akışında gelecek çeyreklerde önemli bir toparlanmanın beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Volkswagen'in faaliyetlerinde sektördeki zorluklar, sıfır emisyonlu araçlara geçişten kaynaklanan yapısal zorluklar ve Çin’den gelen şiddetli rekabet nedeniyle baskı altında kalacağının altı çizildi.

Moody's 21 Şubat’ta da Japon üretici Nissan'ın kredi notunu düşürmüştü.

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