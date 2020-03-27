Euro
7.07
Dolar
6.45
BIST 100
89,953.30
Altın
1,627.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
logo
Ekonomi

Moody’s: Küresel otomotiv satışları 2020’de yüzde 14 azalacak

Moody's'ten yapılan açıklamada, küresel otomotiv satışlarının daha önce 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi.

Gökhan Kurtaran   | 27.03.2020
Moody’s: Küresel otomotiv satışları 2020’de yüzde 14 azalacak

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs (Kovid -19 ) salgını nedeniyle küresel otomotiv satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel otomotiv satışlarının daha önce 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektöründe satışların toparlanmasının koronavirüs salgınının ileri dönemdeki görünümüne bağlı olduğu belirtilirken, 2021 yılında satışlarda toparlanmanın görülebileceği kaydedildi.

ABD’de bu yıl otomobil satışlarının yüzde 15 azalmasının öngörüldüğü açıklamada, Japonya’da ise azalışın yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Batı Avrupa’da otomotiv satışlarının bu yıl yüzde 21, Çin’de ise yüzde 10 seviyesinde azalmasının beklendiği vurgulandı.

Moody’s'in değerlendirmelerinde ifadelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Başkanı Falk Frey ise, “Küresel otomobil satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasını bekliyoruz. Bu bizim 2020 yılı için şubat ayında yaptığımız yüzde 2,5 seviyesindeki daralma tahminimizden çok daha sert bir düşüş. Bu daralma beklentisi büyük oranda koronavirüs nedeniyle tüketim talebindeki daralmadan kaynaklanıyor.” yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye ile iş birliği vurgusu

Benzer haberler

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Moody’s: Küresel otomotiv satışları 2020’de yüzde 14 azalacak

İngiliz mahkemesinden firari Akın İpek'in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu
İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor