Dolar
19.60
Euro
21.36
Altın
2,003.92
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,816.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de düzenlenen mitinge katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eyüpsultan’da vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

MKE, Boran obüsünde ihracata odaklandı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen ve geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine giren hafif çekili obüs Boran'ın 2 ülkeye ihracatı gerçekleştirildi.

Enes Duran  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
MKE, Boran obüsünde ihracata odaklandı

Ankara

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs, komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, ilk etapta 7 adet Boran obüsünün geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındığını ifade etti.

Tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle üretilen silah sisteminin, uluslararası standartlardaki 25 testten başarıyla geçtiğini vurgulayan Keleş, "Havadan taşınabilir, modern komuta ve atış kontrol sistemine sahip obüs, kendi konum ve istikametini kendisi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale gelirken, azami 17 kilometrelik mesafeyi etki altına alabiliyor." bilgisini paylaştı.

114 adet “Boran obüsü” için anlaşmalar imzalandı

Keleş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına binaen 114 yeni Boran obüsü seri üretim sözleşmesinin Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu yıl imzalandığını hatırlattı.

Obüsler için ihracatın başladığını aktaran Keleş, "Boran obüsünün 2 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş, 5 ülke ile de ihracat görüşmeleri devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çok kıymetli bir kararın arifesindeyiz
Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı süreci 18 Mayıs tarihi itibarıyla başlıyor
Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi

Benzer haberler

MKE, Boran obüsünde ihracata odaklandı

MKE, Boran obüsünde ihracata odaklandı

ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor

Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracat rekoru kırdı

Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı

Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı
Almanya'nın ihracatı, Çin, Avrupa ve ABD’de azalan taleple martta yüzde 5,2 geriledi

Almanya'nın ihracatı, Çin, Avrupa ve ABD’de azalan taleple martta yüzde 5,2 geriledi
Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı

Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet