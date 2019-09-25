Euro
6.28
Dolar
5.71
BIST 100
101,728.10
Altın
1,529.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza törenine katılıyor Adana'da terör saldırısı
logo
Ekonomi

'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Murat Birinci   | 25.09.2019
'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

İstanbul

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Şubat 2013'te sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yaklaşık 6,5 yıldır uygulanan 100 bin liralık limit, yönetmelik değişikliği ile 150 bin liraya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Güvenlik-özgürlük dengesi ve Avrupa’nın Selefilikle sınavı
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum

Benzer haberler

'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

TMSF'den stratejik satış

Anayasa Mahkemesi Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu