Euro
6.28
Dolar
5.71
BIST 100
101,728.10
Altın
1,529.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza törenine katılıyor Adana'da terör saldırısı
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 101.695,82 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 25.09.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 151,12 puan azalışla 101.695,82 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 151,12 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 101.695,82 seviyesine düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da yüzde 1,83 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 101.846,94 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmelerin TL varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını belirterek, ABD'de Başkan Donad Trump'ın azledilmesine yönelik başlatılan sürecin ise risk iştahını azalttığını kaydetti.

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı.

ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmelerin bir süre daha gündemi meşgul edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek,102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Güvenlik-özgürlük dengesi ve Avrupa’nın Selefilikle sınavı
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı